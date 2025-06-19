11 best garden centres to visit in Liverpool and Merseyside this summer

Explore the best garden centres in Liverpool and Merseyside, perfect for plant lovers and garden enthusiasts this summer.

Whether you’re a proud house plant parent, gardening whizz or just enjoy browsing beautiful flowers while the sun is shining, a visit to a garden centre is an activity loved by many.

From plants, to homewares and, often, a lovely

So, if you’re looking to spruce up your garden or just have a browse, here are 11 of the most popular garden centres in and around Liverpool and Merseyside. based on Google Reviews.

1. Sandy Lane Nurseries, Melling

2. Cronton Garden Centre, Widnes

3. Garston Garden Centre, Garston

4. Bents Garden and Home, Warrington

